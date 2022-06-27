Праворуч на фото мисливець, який застрелив у лісі чоловіка, під час незаконного полювання

У Самбірському районі мисливець під час незаконного полювання вбив людину. Жертвою став 35-річний чоловік, який вночі пішов до лісу. У понеділок, 27 червня, поліція Львівщини повідомила, що затриманому 57-річному мисливцеві загрожує до п'яти років ув'язнення за вбивство з необережності.

У неділю вранці, 26 червня, до поліції надійшов виклик про зникнення 35-річного мешканця одного із сіл Самбірського району. Як розповів поліції брат зниклого чоловіка, той вночі з суботи на неділю пішов у ліс і не повернувся додому.

До пошуку зниклого чоловіка окрім поліцейських долучилися і волонтери. Спершу у лісі виявили шапку з слідами крові. Згодом знайшли і тіло 35-річного чоловіка з простреленою головою. Того ж дня поліція встановила і вбивцю.

«До скоєння вбивства може бути причетний 57-річний житель Самбора, який тієї ночі полював у лісопосадці. Під час опитування чоловік повідомив, що 26 червня близько 01:20 він, вважаючи, що стріляє у звіра, влучив у чоловіка, який ходив лісом», – йдеться у повідомленні поліції.

Мисливський карабін, з якого був застрелений чоловік, поліцейські вилучили та скерували на експертизу. За вбивство через необережність 57-річному мисливцеві загрожує до п'яти років позбавлення волі. Розслідування ще триває.