Ветерана побив 17-річний підліток, поки двоє його друзів спостерігали

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом побиття ветерана бойових дій та колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра, підтвердили у пресслужбі поліції hromadske. До того про побиття заявила сестра постраждалого ветерана Олеся Листопад у суботу, 22 червня.

За даними дівчини, ввечері 21 червня, під час того, як колишній військовий Олександр вигулював собаку та повертався додому, до нього підійшли неповнолітній та двоє його супутників. Сестра Олександра заявила, що підліток «пред’являв за зачіску», а потім вдарив ексвійськового.

«Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається», – повідомила сестра ветерана.

За даними слідства, «через раптовий конфлікт» відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем, під час якої двоє його повнолітніх друзів були свідками. У коментарі hromadske поліція підтвердила, що йдеться про бійку між підлітком та ветераном 32 ОМБр.

У пресслужбі поліції повідомили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та доставили всіх учасників інциденту до місцевого управління поліції для з’ясування всіх обставин. Водночас сестра постраждалого військовослужбовця заявила, що нападників відпустили з поліцейської частини.

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У пресслужбі 32 ОМБр наразі ніяк не прокоментували ситуацію.

Що відомо про постраждалого ветерана

Сестра Олександра розповіла, що він записався добровольцем до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Військовий служив у 32 ОМБр та брав участь у низці боїв. За даними його сестри, Олександр має УБД та державні нагороди, проте які, Олеся не уточнила. Після звільнення зі служби Олександр зайнявся волонтерством та почав працювати на «роботі, пов’язаній з допомогою армії».