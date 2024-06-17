У понеділок, 17 червня, на працівника ТЦК у Яворові напали. Його вдарили по голові важким предметом на вулиці під час виконання його службових обов’язків. Військового доставили до лікарні, нападника затримали. Про це повідомили в обласному Центрі комплектування та соціальної підтримки.

«Внаслідок травм, отриманих на лінії фронту, Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова. 17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові», – зазначено у повідомленні.

Працівника яворівського ТЦК госпіталізували, у нього діаностували закриту черепно-мозкову травму. Нападника уже знайшли і затримали. Він відповідатиме згідно із законом, додали у обласному ТЦК.

Про працівника ТЦК Юрія розповідають, що він отримав поранення на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. У нього були осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух. Через травми Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова.