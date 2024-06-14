ТЦК відреагував на конфлікт із затриманням чоловіка у Бродах
Чоловік отримав повістку і двічі втікав із призовного пункту
Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на конфлікт зі своїми працівниками, поліцейським та чоловіком у Бродах. Чоловіка силоміць затримали посеред вулиці, оскільки після отримання повістки від двічі тікав із призовного пункту.
У п’ятницю, 14 червня в соцмережах почали поширювати відео, на якому у Бродах двоє працівників ТЦК і поліцейський силоміць затримували чоловіка призовного віку. Жіночий голос за кадром просив чоловіка відпустити, натомість один із працівників ТЦК запропонував їм підійти і подивитися, хто цей чоловік такий.
Після поширення відео в соцмережах на конфліктний інцидент відреагував Львівський обласний ТЦК та СП.
«Громадянин є військовозобов'язаним, військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби. Однак, незважаючи на це, вже двічі ігнорував свій обов'язок, попросту втікаючи з призовного пункту. Втретє – не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК», – ідеться в повідомленні.
У ТЦК додали, що зараз цей чоловік проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів.