У Бродах працівники ТЦК разом із поліцейськими силоміць затримали чоловіка, який втік із призовного пункту

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на конфлікт зі своїми працівниками, поліцейським та чоловіком у Бродах. Чоловіка силоміць затримали посеред вулиці, оскільки після отримання повістки від двічі тікав із призовного пункту.

У п’ятницю, 14 червня в соцмережах почали поширювати відео, на якому у Бродах двоє працівників ТЦК і поліцейський силоміць затримували чоловіка призовного віку. Жіночий голос за кадром просив чоловіка відпустити, натомість один із працівників ТЦК запропонував їм підійти і подивитися, хто цей чоловік такий.

Після поширення відео в соцмережах на конфліктний інцидент відреагував Львівський обласний ТЦК та СП.

«Громадянин є військовозобов'язаним, військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби. Однак, незважаючи на це, вже двічі ігнорував свій обов'язок, попросту втікаючи з призовного пункту. Втретє – не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК», – ідеться в повідомленні.

У ТЦК додали, що зараз цей чоловік проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів.