На Самбірщині ухилянт втікав від співробітників ТЦК на велосипеді

У Самбірському районі на Львівщині працівники місцевого ТЦК на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді. У результаті сталася незначна ДТП – втікач впав з велосипеда, а автомобіль військових з’їхав у канаву. Очевидці зняли усе на відео та виклали в мережу. В обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент.

Як видно з відео, військовослужбовці ТЦК на автомобілі доганяли велосипедиста та наїхали на велосипед. Чоловік впав з велосипеда, після чого піднявся і йому таки вдалося втекти. У результаті ДТП автомобіль військових теж з’їхав у канаву. За даними ZAXID.NET, інцидент трапився у селі Ралівка на Самбірщині.

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент. «Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах повідомляємо: на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді», – йдеться в повідомленні.

В обласному ТЦК також зазначили, що військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин.

«Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти», – зазначили в обласному ТЦК.

Там також нагадали, що усім громадянам призовного віку потрібно носити з собою військово-облікові документи й надавати їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК. За ухилення та будь яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність (ч.1 ст. 114-1 ККУ), що загрожує позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.