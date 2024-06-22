Вночі 22 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Зокрема влучання було в одну ціль на Львівщині. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – написав Максим Козицький о 5 ранку.

Станом на 8 ранку пожежу загасили. На місці працювали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗС України збили 7 із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них – над Львівщиною.

Як додали в Міненерго, цієї ночі атакували об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Пошкоджено обладання «Укренерго» в Львівській та Запорізькій областях.

За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 червня російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні Shahed. Усього ворог запустив 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Українські сили збили 25 повітряних цілей.