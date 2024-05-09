Художнє училище імені Йосипа Станька, яке замовляло роботи в ТОВ «БК Сітіград»

Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави колишньому директору ТОВ «БК Сітіград» Владиславу Гамоцькому, якого підозрюють у привласненні чужого майна та службовому підробленні. Однак підозрюваний виїхав за кордон і його оголосили в міжнародний розшук. У матеріалах справи йдеться, що Владислав Гамоцький міг привласнити майже 200 тис. грн під час ремонтів у художньому училищі в Івано-Франковому на Львівщині.

В ухвалі, яку опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що ТОВ «БК Сітіград» з липня 2022 по вересень 2022 року отримала низку підрядів на ремонт художнього професійно-технічного училища імені Йосипа Станька в Івано-Франкове. Директор компанії Владислав Гамоцький отримав гроші за роботи, яких ТОВ «БК Сітіград» не виконувало й підробив звіти про виконання будівельних робіт. Відтак підрядник привласнив майже 200 тис. грн.

Загалом ТОВ «БК Сітіград» з липня по вересень 2022 року отримало п'ять тендерів від училища. На сайті держзакупівель Prozorro можна знайти закупівлі на ремонт гуртожитків, що на вулиці Яворівський, 49. Загальна вартість ремонтів становить майже 10 млн грн. Підрядник переміг в аукціонах без конкуренції. Училище проводило ремонт, щоб в гуртожитку могли жити люди, які переїхали через війну.

Правоохоронці цьогоріч 1 квітня надіслали підозру Владиславу Гамоцькому. Однак наразі місце перебування підприємця невідоме. В ухвалі йдеться, що його неодноразово викликали правоохоронці, але він не реагував. Через це 12 квітня Владислава Гамоцького оголосили в розшук. Правоохоронці отримали інформацію, що підозрюваний ще 8 серпня 2022 року виїхав за кордон через пункт пропуску «Тиса». Зазначимо, що у вересні того ж року, вже нібито після втечі за кордон, підприємець підписував тендерні угоди з училищем. Наприкінці квітня 2024 року Владислава Гамоцького оголосили у міжнародний розшук.

Підприємцеві загрожує до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Однак слідчий зазначив, що у Владислава Гамоцького взагалі немає рухомого чи нерухомого майна. Додамо, що підозрюваний був директором компанії з вересня 2020 року по жовтень 2022 року.

Згідно з інформацією аналітичного порталу YouControl, компанія «Сітіград» зареєстрована у Житомирі. Вона працює з 2019 року й займається гуртовою торгівлею текстилем. Наразі її керівником є Володимир Кузьмінський, а власником Володимир Вдов'як з Червонограда, що на Львівщині.

Нагадаємо, що ТОВ «БК Сітіград» пов'язана зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Зокрема, у 2021 році саме з нею підприємець «розпиляв» тендер на 370 млн грн на реконструкцію найбільшого полігону півдня України «Широкий лан». Компанія Гринкевича «Будівельний альянс монтажпроєкт» отримала тендер і до виконання робіт залучила «БК Сітіград». Центр розслідувань Nikcenter повідомляв, що хоч «БК Сітіград» зареєстрована у Житомирі, але за вказаною адресою її немає й фізично компанія розташовується у Львові. Гринкевичі використовували її як прокладку для виведення грошей. Крім цього, Гринкевичі весною 2022 року залучили «БК Сітіград» до схеми закупівлі шоломів та бронежилетів для Міноборони за вдвічі завищеними цінами. Сума всіх договорів становить 1 млрд 773 млн грн.