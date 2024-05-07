Міськрада Жовкви вдруге з початку вторгнення купила дрони і вдруге переплатила

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жовківська міська громада купила 17 дронів для ЗСУ, переплативши на закупівлях близько 500 тис. грн. 16 куплених дронів – це DJI Mavic 3 Fly More Combo, один – DJI Mavic 3.

29 березня Жовківська міськрада уклала договір на постачання 10 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo із Одеським ТзОВ «Мінвік» за ціною 129,5 тис. грн за штуку. Вже 4 квітня міськрада, за даними сервісу Spending, заплатила фірмі за дрони.

Специфікація з договору між Жовквою і ТзОВ Мінвік від 29 березня 2024 року

24 листопада 2023 року міський голова Жовкви Олег Вольський підписав договір на постачання шести DJI Mavic 3 Fly More Combo за ціною 135,5 тис. грн за штуку із виробником одягу ТзОВ «Головна мануфактура». Оплата пройшла 9 грудня.

Специфікація з договору Жовківської МР і ТзОВ Головна мануфактура від листопада 2023 року

При цьому середня ціна на ринку на ці дрони становить близько 100 тис. грн. Так, того ж 29 березня Ковельська міська рада купила ці дрони у ТзоВ «Ті ай бі» по 99,98 тис. грн за штуку.

Ковельська міськрада на Волині подивилась ринкові ціни перед проведенням тендеру

Виконавчий комітет П’ятихатської міськради на Дніпропетровщині 17 квітня купив ці дрони по 98 тис. за штуку у ТзОВ «Центральна керуюча компанія».

П'ятихатська міська рада змогла купити ті ж дрони, що Жовківська, дешевше на 30 тис. за штуку

Водночас Тисменицька міська рада на Івано-Франківщині також купила дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo у ТзОВ «Мінвік» за завищеною ціною, але дешеше за Жовківську міськраду – дві штуки по 125 тис. грн.

Додамо, що до 1 січня 2025 року діє норма, за якою звільняються від оподаткування ввізним митом і ПДВ безпілотні літальні апарати та низка інших товарів для Сил оборони.

За даними сервісу Hotline у жовтні 2023 року ціна на дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo становила щонайбільше 118 тис. і відтоді постійно знижувалась. У листопаді вона становила в середньому 108 тис., а в березні 2024 року – в середньому 103 тис. Водночас зараз на ринку є пропозиції від 90 тис. грн.

Скріншот із сервісу для порівняння цін Hotline

Окрім дронів, Жовківська міська рада значно переплатила на закупівлі приладів нічного бачення, що в першій половині листопада вона також придбала у ТзОВ «Головна мануфактура». Ринкові ціни на ці прилади на 30-40% відсотків нижчі.

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Хто постачальники

ТзОВ «Головна мануфактура» до липня 2023 року спеціалізувалось на виробництві одягу – робочого, уніформи тощо. Зокрема, шило сумки для «Укрпошти», кепки і куртки для «Укрзалізниці». Торік же, за даними сервісу YouControl, фірма почала продавати квадрокоптери, оптику, шоломи для військових тощо. Власником ТзОВ «Головна мануфактура», що засноване у Києві в 2018 році, є Ігор Селезньов.

Раніше журналісти писали, що ціни у цього продавця техніки подвійного призначення значно завищені у порівнянні з конкурентами. А на майданчику Prozorro, у зауваженнях до закупівель, учасником яких було ТзОВ «Головна мануфактура», інші учасники неодноразово скаржились на дискредитаційні умови тендерів, але їхні зауваження відхилялись. Також були випадки, коли суттєво дешевші пропозиції відхилялись на користь ТзОВ «Головна мануфактура».

Раніше Славська ОТГ купила військову оптику за завищеними цінами у ТзОВ «Головна мануфактура».

ТзОВ «Мінвік», за даними сервісу YouControl, засноване усього пів року тому в Одесі і займається виробництвом дронів. Його керівник і власник – Дмитро Псарюк. За цей час компанія змогла заробити на державних закупівлях близько 150 млн грн. Раніше Славська селищна рада переплатила цій фірмі кілька мільйонів гривень на закупівлі тих же дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo та інших квадрокоптерів.

Раніше ZAXID.NET писав про те, скільки дронів для ЗСУ з початку великої війни купила кожна громада Львівщини.