Славська селищна рада купувала коліматори, тепловізори та інше оптичне обладнання

12 квітня Славська селищна рада уклала договір на закупівлю військової оптики на загальну суму 5,94 млн грн із ТОВ «Головна мануфактура». Київська фірма була єдиним учасником торгів, що відбулися на початку місяця.

Додаток до договору між Славською селищною радою і ТОВ Головна мануфактура (джерело Prozorro)

Славська селищна рада купила 11 тепловізійних двоканальних коліматорів INFIRAY (iRay) Fast FAL 19 1x34D за ціною 137 тис. грн за штуку. Водночас магазини спеціалізованої оптики пропонують цю модель за ціною 127-130 тис. грн або 3200 доларів США.

Ціни на коліматори, що купила Славська селищна рада, в інших магазинах

Ціни на коліматори, що купила Славська селищна рада, в інших магазинах

11 тепловізійних прицілів AGM VARMINT LRF TS50-384 Славська селищна рада купила по 139 тис. за штуку. Водночас магазини пропонують цей пристрій за цінами від 110 до 130 тис. грн. На час проведення торгів середня ціна на цей приціл становила 120 тис. грн.

Ціни на приціл, куплений Славською селищною радою, в інших магазинах

Ціни на приціл, куплений Славською селищною радою, в інших магазинах

Ціна на момент проведення закупівлі на початку квітня

11 монокулярів нічного бачення AGM wolf-14 nw2 Славська селищна рада купила за ціною 108 тис. грн за штуку, тоді як ціна на ринку на цей прилад становить від 83 до 90 тис. грн, а на момент проведення торгів становила 90 тис. грн. Із 32 доступних пропозицій лише дві пропонують цей приціл за значно вищою ціною – по 110 тис. грн за штуку.

Ціни на прилад нічного бачення, що обрала Слпавська селищна рада, в інших магазинах (агрегатор Hotline)

Ціна на момент торгів на початку квітня

Таким чином, Славська селищна рада імовірно переплатила за оптику для військових близько 450-500 тис. грн.

ТОВ «Головна мануфактура» до липня 2023 року спеціалізувалось на виробництві одягу – робочого, уніформи тощо. Зокрема, шило сумки для «Укрпошти», кепки і куртки для «Укрзалізниці». Торік же, за даними сервісу YouControl, фірма почала продавати квадрокоптери, оптику, шоломи для військових тощо. Власником ТОВ «Головна мануфактура», що засноване у Києві в 2018 році, є Ігор Селезньов.

Раніше журналісти писали, що ціни у цього продавця техніки подвійного призначення значно завищені у порівнянні з конкурентами. А на майданчику Prozorro, у зауваженнях до закупівель, учасником яких було ТОВ «Головна мануфактура», інші учасники неодноразово скаржились на дискредитаційні умови тендерів, але їхні зауваження відхилялись. Також були випадки, коли суттєво дешевші пропозиції відхилялись на користь ТОВ «Головна мануфактура».

Відхилені дешевші пропозиції на користь Головної мануфактури під час торгів, проведених іншими радами

Відхилені дешевші пропозиції на користь Головної мануфактури під час закупівель, оголошених іншою радою

У 2024 році ТОВ «Головна мануфактура» виграло державних тендерів на 14,76 млн грн. Його замовниками переважно є органи місцевого самоврядування – невеликі міста і села. У 2023 році фірма продала квадрокоптерів, оптики та амуніції на майже 219 млн грн.

Додамо, що це не перша сумнівна закупівля Славської селищної ради. Раніше ZAXID.NET писав про закупівлю послуги з рекультивації місцевого сміттєвого полігону у скандального бізнесмена. Результати торгів тоді скасували. А потім їх провели знову і обрали того ж переможця.