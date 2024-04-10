Сміттєвий полігон у Славському роками використовували незаконно

Славська селищна рада у середу, 10 квітня, уклала угоду з ТОВ «Промін буд сервіс» на реконструкцію міського полігону твердих побутових відходів у Славському. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 45,5 млн грн. Завершити роботи планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має сформувати тіло полігону, стабілізувати поверхню, провести технічну та біологічну рекультивацію. Підрядник має встановити каналізаційну помпову станцію, гідравлічний прес для картону та целюлози, сортувальну лінію для сміття. Крім цього, планують встановити пожежну сигналізацію та блискавкозахист, освітлення, автомобільні ваги та обгородити територію полігону. Згідно з експертним звітом, після завершення реконструкції полігон зможе приймати майже 3340 м³ сміття на рік. На об'єкті зможуть працювати вісім людей.

30 березня ТОВ «Юнібуд енергосервіс», яке також брало участь в аукціоні, звернулося до Держаудитслужби й повідомило, що ТОВ «Промін буд сервіс» з порушеннями перемогло в аукціоні, оскільки не надало всіх документів. Крім цього, ТОВ «Юнібуд енергосервіс» вважає, що частину документів переможець торгів підробив. Держаудитслужба 10 квітня розпочала моніторинг закупівлі.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Промін буд сервіс» зареєстроване у Києві й працює з 2016 року. Основним видом діяльності є будівництво. Керівником компанії є Олег Секретар, а власником Андрій Цвильов, який зареєстрований у Донецьку.

Зазначимо, що ТОВ «Промін буд сервіс» не вперше звинувачують у порушеннях під час закупівель. Зокрема, у 2021 році Держаудитслужба перевірила закупівлю на будівництва садочка та початкової школи за майже 115 млн грн у Київській області. Встановили, що компанія завищила вартість робіт і порушила вимоги замовника.

Додамо, що Славська селищна рада оголошувала тендер на облаштування полігону у 2021 році. Вартість робіт становила 14,3 млн грн. У 2022 році замовник розірвав договір з підрядником за згодою сторін. Знову тендер оголошували у жовтні 2022 року. Участь у торгах брало ТОВ «Промін буд сервіс». Замовник відхилив всі пропозиції учасників.

Нагадаємо, що Славський сміттєвий полігон закрили ще 2010 року. Проте у жовтні 2023 року Львівська обласна прокуратура повідомила про двох директорів комунальних підприємств, які впродовж 2018-2022 років незаконно викидали сміття на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією правоохоронців, селищна рада та комунальники уклали договір про надання послуг на вивезення побутових відходів на чинний Стрийський полігон. Однак посадовці фальсифікували документи й насправді вивозили сміття на закритий Славський полігон на березі річки Опір.