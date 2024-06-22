Чоловік пірнав в озері за 20 м від берега

У с. Нове Село Львівського району в озері потонув 55-річний чоловік. Він зник з поверхні водойми під час пірнання за 20 метрів від берега. Його тіло знайшли водолази наступного дня.

Трагічний випадок трапився 21 червня близько 7 вечора.

«Рятувальники отримали повідомлення про те, що в місцевому озері на відстані близько 20 м від берега пірнув і не винирнув чоловік 1969 року народження, місцевий мешканець», – розповіли у ДСНС Львівщини.

За допомогою човна та спеціального обладнання рятувальники обстежили озеро, але потопельника не виявили. Пошуки продовжили наступного дня. Тіло чоловіка витягли на поверхню водолази вранці 22 червня.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

• стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

• купатися на одинці;

• вживати спиртні напої до та під час купання;

• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

• купання дітей без супроводу дорослих.