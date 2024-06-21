У Судовій Вишні в озері потонув 32-річний чоловік
У місті Судова Вишня на Львівщині в озері потонув чоловік. У ДСНС надійшло повідомлення про те, що чоловік купався у місцевому озері, пірнув і не виплив на поверхню. Його тіло витягли рятувальники.
Трагічний випадок трапився 20 червня близько 8 вечора.
«Пожежно-рятувальне відділення за допомогою човна та спеціального обладнання провело обстеження озера. О 21:00 тіло чоловіка 1992 року народження витягли на берег та передали працівникам поліції», – повідомили у ДСНС Львівщини.
Рятувальники вкотре нагадують про основні правила безпеки на воді:
- купатися слід тільки у спеціально відведених місцях;
- не пірнати у незнайомих місцях;
- не купатися на самоті;
- не вживати алкоголь під час купання;
- стежити за дітьми під час відпочинку.
Нагадаємо, 18 червня у місті Кам’янка-Бузька на воді загинув 14-річний хлопець. Він купався у місцевому озері Молодіжне і потонув під час пірнання.