Чоловік загинув під час пірнання

У місті Судова Вишня на Львівщині в озері потонув чоловік. У ДСНС надійшло повідомлення про те, що чоловік купався у місцевому озері, пірнув і не виплив на поверхню. Його тіло витягли рятувальники.

Трагічний випадок трапився 20 червня близько 8 вечора.

«Пожежно-рятувальне відділення за допомогою човна та спеціального обладнання провело обстеження озера. О 21:00 тіло чоловіка 1992 року народження витягли на берег та передали працівникам поліції», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Рятувальники вкотре нагадують про основні правила безпеки на воді:

купатися слід тільки у спеціально відведених місцях;

не пірнати у незнайомих місцях;

не купатися на самоті;

не вживати алкоголь під час купання;

стежити за дітьми під час відпочинку.

Нагадаємо, 18 червня у місті Кам’янка-Бузька на воді загинув 14-річний хлопець. Він купався у місцевому озері Молодіжне і потонув під час пірнання.