У Кам’янці-Бузькій під час пірнання в озері потонув 14-річний підліток
Рятувальники шукали підлітка в озері на надувному човні
У місті Кам’янка-Бузька на Львівщині на воді загинув 14-річний хлопець. Він купався у місцевому озері Молодіжне. Після пірнання підліток не виплив на поверхню.
Як повідомили 18 червня у ДСНС Львівщини, трагедія сталася близько 12:00.
«Під час купання з другом 14-річний підліток пірнув у воду з пірсу та не винирнув. Друг хлопця, побачивши його відсутність, одразу кинувся за допомогою. Місцеві мешканці намагалися знайти хлопця, але їхні зусилля були безрезультатними», – зазначено у повідомленні ДСНС.
Рятувальники обстежили озеро на надувному човні, тіло дитини виявили на дні водолази.
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