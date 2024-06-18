Рятувальники шукали підлітка в озері на надувному човні

У місті Кам’янка-Бузька на Львівщині на воді загинув 14-річний хлопець. Він купався у місцевому озері Молодіжне. Після пірнання підліток не виплив на поверхню.

Як повідомили 18 червня у ДСНС Львівщини, трагедія сталася близько 12:00.

«Під час купання з другом 14-річний підліток пірнув у воду з пірсу та не винирнув. Друг хлопця, побачивши його відсутність, одразу кинувся за допомогою. Місцеві мешканці намагалися знайти хлопця, але їхні зусилля були безрезультатними», – зазначено у повідомленні ДСНС.

Рятувальники обстежили озеро на надувному човні, тіло дитини виявили на дні водолази.