Загиблого підлітка шукали майже пів сотні людей

На Буковині рятувальники знайшли тіло підлітка, який два дні тому втонув у Дністрі. Хлопця віднесло течією на 18 км нижче від місця трагедії. Загиблого підлітка шукали майже пів сотні людей. Неповнолітній втопився в Дністрі разом зі своїм однокласником під час відпочинку з вчителем.

Учасники пошуково-рятувальної групи виявили тіло потопельника 14 червня, у селі Гордівці Дністровського району. 15-річний хлопець втопився разом ще зі своїм одним однокласником 12 червня в селі Рухотин під час купання в річці Дністер. На відпочинок учнів повів їх вчитель. Педагог й повідомив поліцію, що двох підлітків віднесло течією і їх не змогли витягнути. Одного підлітка знайшли одразу, але реанімаційні заходи не допомоги, він помер. Іншого неповнолітнього теж одразу почали шукати.

«Пошуки хлопця тривали майже дві доби. До заходів залучили особовий склад структурних і територіальних підрозділів ГУНП в Чернівецькій області, фахівці групи водолазних робіт та гірської пошуково-рятувальної групи, рятувальники і місцеві жителі», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 14 червня.

У результаті пошукових дій зниклого хлопця у річці знайшли в територіальних межах села Гордівці приблизно за 18 кілометрів від місця зникнення. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи. Відомості про загибель неповнолітніх під час відпочинку слідчі внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Перевірку також розпочала Чернівецька обласна прокуратура.