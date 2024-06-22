У Львові працює штаб з ліквідації наслідків негоди

У пообідній час 22 червня Львівщиною пройшла сильна буря. Раптовий шквальний вітер поламав дерева, обірвав лінії електропередач і навіть дахи. Зламані гілки пошкодили машини та перекрили рух транспорту. Тільки у Львові повалило близько 100 дерев та пошкодило 10 дахів. В області знеструмлено 155 населених пунктів повністю, 263 – частково, повідомили в Львівобленерго.

У патрульній поліції повідомили, що на вулиці Городоцькій, 282а впало дерево, яке повністю перекрило дві смуги руху. Очевидці повідомляють у групі «Варта-1», що на трасі Львів-Краковець впало дерево біля села Черчик в напрямку Яворова.

Частина дерев впала на дроти електропередач та машини. На вул. Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку і пошкодив дах. У деяких районах випав великий град.

Град на Львівщині

Через грозу та буревій у Львові не курсують трамваї №6 та №7, тролейбуси №22, 30. Тролейбус 32 тимчасово змінив маршрут – з вул. Суботівської до пл. Кропивницького та в зворотному напрямі. Ремонтні бригади «Львівелектротрансу» спільно з працівниками ДСНС ліквідовують наслідки буревію та відновлюють роботу електротранспорту.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові працює штаб з ліквідації наслідків буревію. Всі пошкодження усунуть, комунальники очищають вулиці та дощоприймачі.

У місті продовжують збирати інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Львів’ян просять повідомляти про наслідки на Гарячу лінію 1580.

За оперативною інформацією каналу Варта-1 наслідки бурі у Львові такі: