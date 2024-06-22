На Львівщині потужна гроза повалила дерева та обірвала лінії електропередач
У деяких районах пошкоджені авто та дахи будинків
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У пообідній час 22 червня Львівщиною пройшла сильна буря. Раптовий шквальний вітер поламав дерева, обірвав лінії електропередач і навіть дахи. Зламані гілки пошкодили машини та перекрили рух транспорту. Тільки у Львові повалило близько 100 дерев та пошкодило 10 дахів. В області знеструмлено 155 населених пунктів повністю, 263 – частково, повідомили в Львівобленерго.
У патрульній поліції повідомили, що на вулиці Городоцькій, 282а впало дерево, яке повністю перекрило дві смуги руху. Очевидці повідомляють у групі «Варта-1», що на трасі Львів-Краковець впало дерево біля села Черчик в напрямку Яворова.
Частина дерев впала на дроти електропередач та машини. На вул. Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку і пошкодив дах. У деяких районах випав великий град.
Через грозу та буревій у Львові не курсують трамваї №6 та №7, тролейбуси №22, 30. Тролейбус 32 тимчасово змінив маршрут – з вул. Суботівської до пл. Кропивницького та в зворотному напрямі. Ремонтні бригади «Львівелектротрансу» спільно з працівниками ДСНС ліквідовують наслідки буревію та відновлюють роботу електротранспорту.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові працює штаб з ліквідації наслідків буревію. Всі пошкодження усунуть, комунальники очищають вулиці та дощоприймачі.
У місті продовжують збирати інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Львів’ян просять повідомляти про наслідки на Гарячу лінію 1580.
За оперативною інформацією каналу Варта-1 наслідки бурі у Львові такі:
- вул. Скорика – впало дерево на лінію електропередач;
- Сяйво - Левандівська – замикання лінії електропередач від вітру, відсутнє електропостачання;
- Пекарська, 32 – впало дерево, стовбур дерева відколовся та впав на будинок;
- Тютюнників, 55 – впало дерево на автівки;
- Брюховичі вул. Ясна, 37 – впало дерево, обрив лінії електропередач, вул. Кліматична, 8 – обрив ліній електропередач;
- Городоцька, 17 – зірвало дах на на будинку, затікання води;
- Почаївська, 25 – обрив лінії електропередач;
- Панча, 18 – дерево впало на дорогу, лежать оголені дроти;
- Заклинських, 6 – обрив лінії електропередач;
- Липинського, 4 – дерево впало на дорогу;
- Єрошенка біля «Львівгазу» – впало дерево, одна смуга перекрита;
- Очеретяна, 10 – обрив лінії електропередач;
- Широка, 31 – обрив лінії електропередач;
- Левандівська, 9 – дерево впало на автомобіль;
- Варшавська, 149 – дерево впало на приватний будинок;
- Загула, 7 – обрив ліній електропередач;
- Навроцького, 1 – падіння дерева на тротуар та на проїжджу частину;
- Покутська, 39 – падіння дерева на проїжджу частину;
- Брюховицька, 228 – падіння дерева на будинок;
- Сахарова, 43 – прорвало каналізаційний люк.