У суботу, 22 червня, у Львові та області очікується спека до 32°С, протягом дня можливі грози з градом та сильні пориви вітру. Прогноз погоди на вихідні, 22 та 23 червня.

Як вказано у повідомленні синоптиків львівського гідрометцентру, 22 червня на Львівщині вранці та вдень очікуються грози. В другій половині дня значні дощі та зливи, під час грози шквали вітру 17 – 22 м/с, подекуди сильний шквал 25 – 28 м/с, град.

Загалом у суботу, 22 червня, у Львові та області буде спекотна погода. Температура вночі становитиме 14 – 19°С, вдень 27 – 32°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 23 червня, протягом дня очікується мінлива хмарність, можливі опади. Вночі температура повітря становитиме 17 – 19°С, а вдень від 25 до 27°С.

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