Аварія трапилась близько п'ятої години ранку

Уранці суботи, 22 червня, поблизу румунського міста Пуфесті [Pufești] на трасі DN2-E85 сталася ДТП за участю туристичного автобуса з українцями. Як повідомили «Суспільному» в Міністерстві закордонних справ України, в автобусі, який прямував з Румунії в Болгарію, перебували 50 громадян України.

Відомо, що дев’ятеро українців отримали незначні травми.

«Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі», – повідомили в МЗС.

За словами співрозмовниці «Суспільного», яка перебувала в автобусі, інцидент стався о пʼятій годині ранку. За однією з версій водій автобуса заснув за кермом. Тест на стан сп'яніння показав, що водій був тверезий.

Румунські ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють, що в автобусі їхало 59 людей, деякі з них — болгари.

Нагадаємо, 17 червня автобус із 57 українцями зіткнувся з вантажівкою біля румунського міста Констанца [Constanţa]. Чотирьох пасажирів автобуса, серед яких двоє дітей, із травмами госпіталізували до лікарні.