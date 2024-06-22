Рятувальники виявили тіло хлопця після двох днів пошуків

У суботу, 22 червня, водолази виявили тіло 17-річного хлопця, якого розшукували кілька днів. Неповнолітній втонув у річці Черемош, повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Сьогодні зранку водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош, та передали працівникам поліції», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники зазначили, що 17-річного хлопця розшукували з вечора четверга, 20 червня. Тоді він зник з поля зору під час купання у Черемоші поблизу села Завалля у Коломийському районі.

До пошуків залучали 58 рятувальників та 14 одиниць техніки, серед яких – чотири плавзасоби. Крім того, до пошуків залучалися 35 рятувальників та п’ять одиниць техніки з Чернівецької області.

Нагадаємо, хлопця, який відпочивав зі своїм молодшим 12-річним братом, віднесло течією на глибину після того, як він впав у воду.