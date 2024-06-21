Потопельника шукають водолази

На Буковині в річках Черемош і Прут шукають 17-річного хлопця, який втопився на Івано-Франківщині. Юнак зник у річці на межі двох областей. До пошуків потопельника долучили водолазів і рятувальників з Чернівецької області.

17-річний юнак зник в річці Черемош на межі областей, його шукають понад добу, повідомили на сторінці ДСНС Івано-Франківщини у Facebook в п’ятницю, 21 червня. Відомо, що 20 червня 17-річний житель села Завалля Снятинської громади відпочивав біля річки Черемош разом із молодшим 12-річним братом. Він впав у воду, а потім течія віднесла його на глибину. Згодом юнак зник з поля зору.

«До місця було направлено рятувальників, групу водолазних робіт та психолога. 20 червня працівники ДСНС обстежили близько 4 км вздовж річки та прибережної лінії. На ніч роботи припинилися, а 21 червня пошуки продовжуються з нарощенням сил і засобів», – повідомили в ДСНС Прикарпаття.

Зокрема рятувальники проводять обстеження річища Черемошу вздовж кордону Івано-Франківської та Чернівецької областей. На місці працюють 25 рятувальників: водолази, гірські рятувальники, мобільно-оперативна група та 8 одиниць техніки, а також обстеження проводиться з допомогою БПЛА.

Окрім цього, до пошуків залучили рятувальників Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області. Вони проводять обстеження річки Прут, в яку впадає Черемош, адже сильна течія могла віднести тіло в іншу річку. Також до робіт залучені працівники поліції та місцеве населення. Водолази працюють на ділянці поблизу села Неполоківці.

За інформацією пресслужби ДСНС Буковини, 21 червня до пошуку з чернівецької сторони залучили майже сорок рятувальників, шість автівок і п'ять човнів. Зокрема, це гірська пошуково-рятувальна група та група водолазів.