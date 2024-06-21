У річці Стрий потонув 34-річний мешканець Дрогобича
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Тіло потопельника, 34-річного мешканця Дрогобича, підняли водолази з триметрової глибини
У четвер, 20 червня, на Львівщині потонув 34-річний чоловік. Інцидент трапився в селі Рибник Дрогобицького району. Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.
«20 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи здійснювали пошук чоловіка, який пірнув у річку Стрий в селі Рибник Дрогобицького району та не виплив», – йдеться в повідомленні.
Пошуки тривали до 01:00, однак водолази так і не знайшли потопельника. Пошуки продовжили вранці 21 червня. О 10:24 тіло потопельника, 34-річного мешканця Дрогобича, підняли водолази з триметрової глибини.
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