Тіло потопельника, 34-річного мешканця Дрогобича, підняли водолази з триметрової глибини

У четвер, 20 червня, на Львівщині потонув 34-річний чоловік. Інцидент трапився в селі Рибник Дрогобицького району. Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.

«20 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи здійснювали пошук чоловіка, який пірнув у річку Стрий в селі Рибник Дрогобицького району та не виплив», – йдеться в повідомленні.

Пошуки тривали до 01:00, однак водолази так і не знайшли потопельника. Пошуки продовжили вранці 21 червня. О 10:24 тіло потопельника, 34-річного мешканця Дрогобича, підняли водолази з триметрової глибини.