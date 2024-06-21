На Хмельниччині під час купання у ставку потонув 60-річний чоловік
Ознак насильницької смерті на тілі потопельника не було
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У четвер, 20 червня, у ставку поблизу села Слобідка-Кадиївська Хмельницького району перехожі виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 60-річний місцевий житель. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.
Виклик про чоловіка без ознак життя надійшов до Служби порятунку у четвер, близько 10:05.
«Рятувальники селища Ярмолинці дістала потопельника на берег. Причину та обставини смерті наразі встановлюють правоохоронці», – зазначили у ДСНС.
Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельниччини Інна Глега, ознак насильницької смерті на чоловіка не було. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).