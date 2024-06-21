Нещасний випадок стався на ставку поблизу села Слобідка-Кадиївська

У четвер, 20 червня, у ставку поблизу села Слобідка-Кадиївська Хмельницького району перехожі виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 60-річний місцевий житель. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

Виклик про чоловіка без ознак життя надійшов до Служби порятунку у четвер, близько 10:05.

«Рятувальники селища Ярмолинці дістала потопельника на берег. Причину та обставини смерті наразі встановлюють правоохоронці», – зазначили у ДСНС.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельниччини Інна Глега, ознак насильницької смерті на чоловіка не було. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).