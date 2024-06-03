У неділю, 2 червня, у селі Лісоводи Городоцької тергромади перехожі помітили у ставку чоловіка без ознак життя. Потопельником виявився 29-річний місцевий житель.

«Близько 16:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергових поліції, що потрібна допомога з діставання тіла людини із водойми. На місце події виїхали п’ятеро водолазів, які відшукали потопельника та підняли його на поверхню», – розповів ZAXID.NET речник рятувальників Хмельниччини Олександр Гулько.

Як уточнили у прес-службі поліції, загиблий – 29-річний місцевий житель, який напередодні пішов купатися в ставку.

Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було. За словами речниці поліції Хмельницької області Інни Глеги, правоохоронці кваліфікують справу, як нещасний випадок.

Додамо, що того ж дня, 2 червня, поблизу села Сутківці Хмельницької області потонули двоє дітей – 14-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Тіло хлопчика дістали місцеві жителі, а тіло дівчинки – рятувальники. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя дітей не вдалося.