На місці з рідними загиблих дітей працювали психологи ДСНС

На Хмельниччині у неділю, 2 червня, двоє дітей втонули під час купання у ставку, повідомили у прес-службі ДСНС. Діти загинули у водоймі поблизу села Сутківці.

Приблизно о 14:00 рятувальники отримали повідомлення про те, що в Сутківцях Ярмолинецького району Хмельниччини у місцевому ставку втонули двоє дітей. До прибуття співробітників ДСНС з води вдалося дістати 14-річного хлопчика, який не подавав ознак життя.

«Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату. Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження», – повідомили у прес-службі ДСНС.

З рідними загиблих дітей на місці інциденту працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, 27 травня в Ужгороді поблизу місцевого парку в річці втопився 15-річний хлопець. Підлітка під час купання підхопила течія, внаслідок чого він пішов під воду та захлинувся.