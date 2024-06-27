Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що війська російської окупаційної армії більше не здатні на «значні прориви» на полі бою в Україні. Натомість ударами вглиб території Росії Збройні сили України завдають їй значних уражень. Про це він заявив в інтерв’ю агентству AFP у четвер, 27 червня, пише Deutsche Welle.

«І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів», – розповів він.

Столтенберг зазначив, що Росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, «але поки що лише з незначними успіхами».

Згідно з його прогнозом, російська армія, цілком можливо, продовжить просуватися по лінії фронту і завдавати авіаударів по Україні. Попри це, Столтенберг наголосив, що не можна ігнорувати той факт, що ЗСУ все-таки змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам, як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території.

Нагадаємо, що через зволікання із постачанням західної зброї українським військам росіяни розпочали новий наступ на півночі Харківської області, а також посилила тиск на сході України.