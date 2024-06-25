Вибухи на складі росіян тривають з ночі

У понеділок, 25 червня, бійці Головного управління розвідки здійснили атаку на польовий склад боєприпасів росіян, розташований у Воронезькій області. Внаслідок атаки на складі зайнялася пожежа, яка спричинила детонацію снарядів, повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідники показали відео, на якому видно дим та чутно множинні вибухи на території Росії. Місцевий мешканець заявив на відео, що вибухи почали лунати приблизно о 03:00.

У ГУР уточнили, що уражено польовий склад в Ольховатському районі Воронезької області. За операцію відповідали військовослужбовці Департаменту активних дій ГУР МО.

«Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Нагадаємо, 23 червня ВПС підтвердили ураження російського складу БпЛА Shahed у Краснодарському краю. Військові показали супутникові знімки, які засвідчили знищення складу безпілотників та супутньої інфраструктури.