Заяву ексголови облдержадміністрації розглядали 27 червня на засідання облради

Депутати Тернопільської облради не проголосували за заяву про складання депутатських повноважень ексголови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Документ розглянули 27 червня на засідання облради. Щоб підтримати його, не вистачило 4 голосів. Володимир Труш подав заяву про складання депутатських повноважень 17 червня, причини він не пояснив.

24 червня на засіданні територіальної виборчої комісії Тернопільської області припинили депутатські повноваження депутатів від партії «Слуга народу» Володимира Труша та Ярослава Захарківа, який взимку виїхав за кордон у відрядження і досі не повернувся. Однак на сесії 27 червня їхні заяви не підтримали: за проголосували 27 депутатів замість 31 необхідного. Основна причина – депутати від партії «Європейська солідарність» вимагали, щоб заявники прозвітували про свою роботу в облраді, повідомило «Суспільне. Тернопіль».

«Перед будь-яким складанням повноважень, потрібно прозвітувати перед виборцями, надати звіт про роботу. І якщо не буде ніяких питань і зауважень, то можливо депутати проголосували би за таку заяву», – зазначила заступниця уповноваженого представника депутатської фракції «Європейська солідарність» Ірина Шумада.

Також під час сесії представили нового депутата від партії «Слуга народу». Ним став головний лікар Кременецької лікарні Павло Кисіль. Обранець замінив ексдепутата Ігоря Жмінку, якого позбавили депутатського мандата та партійного квитка в обласному осередку партії «Слуга народу».