Володимир Труш у 2020 році був обраний до Тернопільської облради, як безпартійний від партії «Слуга Народу»

Ексголова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш написав заяву на складання мандату обласного депутата. Його заяву мають розглянути на найближчій сесії в Тернопільській обласній раді. Володимир Труш у 2020 році був обраний до Тернопільської облради, як безпартійний від партії «Слуга Народу».

В тернопільських Telegram-каналах оприлюднили інформацію про те, що колишній голова Тернопільської ОВА, чинний депутат Тернопільської облради Володимир Труш вирішив достроково припинити депутатські повноваження. Як доказ оприлюднили заяву, яку начеб то написав Володимир Труш. Документ датований 17 червням 2024 року.

В Telegram-каналах оприлюднили заяву Володимира Труша від 17 червня

В Тернопільські обласній раді підтвердили, що Володимир Труш дійсно написав заяву на припинення депутатських повноважень, повідомляє «20 хвилин». Речник Тернопільської облради Роман Яворський зазначив, що наразі документ перебуває в канцелярії обласної ради.

«Питання щодо дострокового припинення повноважень депутата Володимира Труша мають внести в порядок денний. І на черговій сесії розглянути та проголосувати. У таких випадках недостатньо одного розпорядження від виконувача обов’язків голови облради Володимира Болєщука. Мають бути враховані колективні голоси», – зазначив Роман Яворський.

Наразі проведення чергової сесії облради ще не призначили. Про засідання оголосять на сайті Тернопільського виборного органу.

Нагадаємо, що після звільнення з Тернопільської ОВА Володимир Труш працевлаштувався на кафедрі фінансів в Західноукраїнському національному університеті. Він викладає дисципліну «Публічні закупівлі» для студентів п’ятого курсу двічі на місяць.

Володимир Труш у 2020 році був обраний до Тернопільської обласної ради 7-го скликання, як безпартійний від партії "Слуга Народу".

Додамо, що згідно з постановою Кабміну України від 27 січня 2023 року, всім депутатам місцевих рад заборонений виїзд за кордон.