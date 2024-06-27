Яворівський районний суд Львівської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби солдата Романа Н., який на кілька годин відлучився із території військового містечка. За адмінправопорушення військового оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, солдат Роман Н. призваний на військову службу під час мобілізації. У березні 2024 року Роман Н. без дозволу на кілька годин відлучився з території військового містечка, що розташоване у Львівській області. У матеріалах справи не вказані причини відсутності військового.

Щодо солдата склали протокол про недбале ставлення до військової служби. На засідання суду Роман Н. двічі не приходив – спершу подавав клопотання про відкладення розгляду справи через хворобу доньки, а згодом – через перебування на стаціонарному лікуванні.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив надані матеріали та визнав Романа Н. винним у недбалому ставленні до військової служби, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.