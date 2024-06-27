Шевченківський районний суд Львова оштрафував львів’янина, який незаконно носив військову форму ЗСУ на вулиці. Його оштрафували на 2550 грн та конфіскують форму в дохід держави.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Ярослав Фецяк у березні 2024 року носив військову форму ЗСУ на вул. Квітки Цісик, що на Замарстинові, хоча він є цивільним, а не військовослужбовцем. Поліцейські склали щодо перехожого протокол про адмінправопорушення за фактом незаконного носіння військової форми. На розгляд справи у суді чоловік не прийшов.

З судового реєстру відомо, що Ярослав Фецяк не вперше притягується до адмінвідповідальності. Зокрема, у січні 2024 року на нього також складали протокол за незаконне носіння військової форми, але тоді суд зробив усне попередження порушнику. Окрім цього, у березні 2024 року львів’янин нецензурно висловлювався та порушував громадський порядок на проспекті Свободи у центрі Львова.

Справу про незаконне носіння військової форми розглянула суддя Ірина Зима, яка призначила порушнику 2550 грн штрафу із конфіскацією вказаної форми. Львів’янин також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.