35-річний Степан Кулиняк очолює Дрогобицьку РДА із 2021 року

Голова Дрогобицької районної державної адміністрації Степан Кулиняк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Степан Кулиняк отримав 437 тис. грн зарплати у Дрогобицькій РДА, а його дружина Мар’яна отримала 49 тис. грн допомоги по народженні дитини. У подружжя немає жодних заощаджень (грошових активів).

Мар’яна Кулиняк декларує нерухомість у Дрогобичі, а голова РДА є співвласником квартири (76 м2) у селі Лішня біля Дрогобича. У подружжя немає задекларованих автомобілів, якими б вони користувались, або які б їм належали.

35-річний Степан Кулиняк очолює Дрогобицьку РДА із 2021 року. Чиновник у 2022 року врятував чоловіка, який тонув у басейні санаторію у Трускавці. До призначення головою РДА він працював у Дрогобицькій міськраді, був начальником відділу правового забезпечення виконавчого комітету. У жовтні 2015 року Кулиняк брав участь у виборах депутатів до Дрогобицької міськради від БПП, втім не пройшов. Натомість на місцевих виборах у 2020 році Степан Кулиняк став депутатом Дрогобицької міськради від партії «Слуга народу».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.