33-річний Степан Кулиняк очолив Дрогобицьку районну державну адміністрацію у березні 2021 року

Голова Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк врятував 47-річного мешканця Дрогобича, який тонув у басейні. Випадок трапився ввечері вівторка, 8 лютого. Про героїчний вчинок дрогобицького чиновника повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

Близько 19:45 до центру екстреної медицини надійшло повідомлення про утопленника у басейні. Доки швидка допомога їхала на місце виклику, першу допомогу чоловікові надавали працівник басейну та один з відвідувачів.

Згодом стало відомо, що цим відвідувачем виявився голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк. Саме він першим помітив, що плавець пішов під воду. 33-річний чиновник пірнув за потопельником та витягнув його з басейну. Після цього, до приїзду медиків, Степан Кулиняк разом із працівником басейну робили чоловікові масаж серця.

Швидка прибула на місце за п'ять хвилин. На той час 47-річний потопельник уже не дихав, у нього майже не було тиску. Тоді медики почали робити серцево-легеневу реанімацію.«Буквально за кілька хвилин у постраждалого почалась блювота, ще мить – і чоловік захрипів. Зафіксувавши вену, почали вводити ліки. Подали через встановлену маску кисень, і ось перші вдихи…», – повідомили подробиці у Львівському обласному центрі екстреної медицини.

Після відновлення дихання 47-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

До слова, Степан Кулиняк став головою Дрогобицької РДА у березні минулого року. До того він працював у Дрогобицькій міськраді, був начальником відділу правового забезпечення виконавчого комітету. У жовтні 2015 року Кулиняка обрали депутатом у Дрогобичі від БПП, а через п'ять років ще раз від партії «Слуга народу». Свого часу Степан Кулиняк був неодноразовим чемпіоном Львівської області та чемпіоном України з боксу серед юнаків у ваговій категорії до 70 кг.