На вулиці Городоцькій, 285 у четвер, 30 грудня, під час руху в автомобіля Subaru раптово загорівся двигун. Проректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Іван Мовчан став очевидцем цієї ситуації, оскільки перебував поруч на діловій зустрічі як депутат Львівської райради. Спершу він почав гасити автомобіль власним вогнегасником, потім – водою з бетонозмішувальної машини компанії «Онур», яка зупинилася поруч. За декілька хвилин приїхали пожежники, які загасили автомобіль повністю. Зазначимо, що університет БЖД готує фахівців галузі безпеки людини, у тому числі – пожежників.

Відео львівського Об’єднання «Самопоміч»