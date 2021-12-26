Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням Київ – Ужгород

Вранці у неділю, 26 грудня, на головному залізничному вокзалі Львова виникла пожежа у вагоні пасажирського потяга. Його одразу відігнали за межі вокзалу та відчепили від потяга.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, вночі 26 грудня приблизно о 04:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на залізничному вокзалі. Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням Київ – Ужгород.

У прес-службі обласного ДСНС ZAXID.NET уточнили, що пожежа виникла у приміщенні, де перебувають провідники. У момент займання, окрім провідника, у цьому вагоні перебував один пасажир, якого провідник вивів на перон. Вагон пасажирського поїзда відігнали за межі вокзалу та відчепили. До приїзду рятувальників провідник намагався загасити займання вогнегасником.

Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 м2. До ліквідації пожежі залучались 22 рятувальники та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Як уточнили у департаменті цивільного захисту ЛОДА, пасажира пересадили в інший вагон, поїзд продовжив рух із запізненням на 19 хвилин від графіка руху.