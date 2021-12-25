У результаті вибуху будинок зруйновано повністю

У суботу, 25 грудня, у приватному житловому будинку на Львівщині трапився вибух, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей, зокрема 11-річна дівчинка. Про це повідомляє ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 12:00 до ДСНС надійшла інформація, що у прикордонному селі Ниновичі за 20 км від Сокаля в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші.

Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей, сам будинок повністю зруйновано. Відомо, що будинок був газифікований, там був встановлений котел.

У момент вибуху в будинку була 11-річна дівчинка

За даними Сокальської міськради, на момент вибуху у будинку було четверо людей: двоє дорослих та двоє дітей, яких медики госпіталізували у лікарню.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що серед потерпілих є одна дитина – 11-річна дівчинка. Також постраждали двоє хлопців віком 19 та 20 років та двоє дорослих: 47-річний чоловік та 48-річна жінка. У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET також підтвердили, що у будинку була лише одна дитина.

Постражалих доставили до лікарні та оглядають медики.