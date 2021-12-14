Через вибух зруйнована стіна, а вогонь пошкодив дерев’яне перекриття між поверхами

Комісія проводить обстеження у восьмиквартирному житловому будинку на вулиці Замарстинівській, 28 у Львові, де 13 грудня стався вибух газу. Електропостачання будинку відновили ще того ж вечора, щодо відновлення газопостачання приймуть рішення сьогодні. Найбільших пошкоджень зазнали три квартири.

Як повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк, мешканці зруйнованих квартир не потребують відселення, вони тимчасово переселяться до своїх родичів.

«Внаслідок вчорашнього вибуху постраждало три квартири. Зараз на місці проводиться обстеження цих помешкань, щоб розуміти, які саме там пошкодження, які протиаварійні заходи негайно треба вживати. Опісля ці питання будуть винесені на міську комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб якнайшвидше приступати до виконання протиаварійних робіт», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Посадовиця додала, що ввечері 13 грудня у цьому будинку відновили електропостачання, окрім трьох найбільше пошкоджених квартир. 14 грудня будуть вирішувати питання щодо відновлення газопостачання.

Як додали в департаменті з питань цивільного захисту, від вибуху були зруйновані двері в загальний коридор та перегородка між двома квартирами. Також частково вигоріло дерев’яне перекриття між другим та третім поверхами, чотири вікна та речі домашнього вжитку. Пошкодження несучих конструкцій будівлі не виявлено.

Нагадаємо, близько 5 вечора 13 грудня у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку на вул. Замарстинівській, 28 вибухнув газ, що спричинило подальше займання. Від вибуху і пожежі постраждали шестеро людей, трьох шпиталізували. У найважчому стані – господиня квартири, де стався вибух. У неї опіки тіла, дихальних шляхів та отруєння димом.