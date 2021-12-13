Рух вулицею перекрили, відбувається евакуація людей і гасіння пожежі

У житловому будинку на вул. Замарстинівській, 28 у Львові стався вибух газу. На місці події працюють підрозділ ДСНС, газова служба, медики та патрульні. Попередньо є інформація про трьох постраждалих, які надихалися димом.

«Рух вулицею Замарстинівською поблизу будинку №28 перекритий. В одній із квартир пролунав вибух», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

За попередніми висновками, стався вибух газу, повідомили у ДСНС. Рятувальники проводять евакуацію людей з верхніх поверхів, а також ліквідовують горіння.

Наразі відомо про трьох потерпілих, вони надихались продуктами горіння.

«За оперативною інформацією у триповерховому будинку на Замарстинівській стався вибух газу. Три людини постраждали. Без летальних випадків. Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів. За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення», — повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Через цю ситуацію рух вулицею перекритий. Водіїв скеровують на вулицю Хмельницького, Татарську, Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не курсує.

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