У житловому будинку на вул. Замарстинівській у Львові вибухнув газ
Попередньо відомо про трьох постражадалих
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У житловому будинку на вул. Замарстинівській, 28 у Львові стався вибух газу. На місці події працюють підрозділ ДСНС, газова служба, медики та патрульні. Попередньо є інформація про трьох постраждалих, які надихалися димом.
«Рух вулицею Замарстинівською поблизу будинку №28 перекритий. В одній із квартир пролунав вибух», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
За попередніми висновками, стався вибух газу, повідомили у ДСНС. Рятувальники проводять евакуацію людей з верхніх поверхів, а також ліквідовують горіння.
Наразі відомо про трьох потерпілих, вони надихались продуктами горіння.
«За оперативною інформацією у триповерховому будинку на Замарстинівській стався вибух газу. Три людини постраждали. Без летальних випадків. Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів. За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення», — повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Через цю ситуацію рух вулицею перекритий. Водіїв скеровують на вулицю Хмельницького, Татарську, Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не курсує.
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