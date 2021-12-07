У Львові через пожежу евакуювали мешканців п’ятиповерхівки
Займання виникло у квартирі будинку на вул. Хімічній, 22
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Пожежа виникла на першому поверсі, але сильний дим поширився на весь будинок
На вул. Хімічній, 22 у Львові виникла пожежа в житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальники проводять евакуацію мешканців.
Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 14:17.
«Горить квартира на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку, повністю охоплена вогнем. Проводиться евакуація людей з верхніх поверхів», – повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.
Наразі немає інформації про постраждалих. Рятувальники вивели на свіже повітря 8 людей. Пожежу ліквідували о 14:45.
До гасіння були залучені 18 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причину виникнення займання встановлює поліція.
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