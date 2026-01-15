З початку року гривня суттєво ослабилася до долара і євро. Курс іноземних валют буквально щодня зростав на 10–20 коп., які гривня втрачала. Офіційний курс євро вперше перетнув позначку в 50 грн, а долар офіційно коштує поза 43 грн – 43,12 грн в четвер, 15 січня.

У багатьох українців таке зростання курсу і послаблення гривні могло викликати паніку, проте експерти запевняють, що послаблення гривні – це не початок кінця світу. Чому курс валют зростає і коли зупиниться, читайте на ZAXID.NET.

***

У компанії «Інвестиційний капітал України» (ICU) говорять, що послаблення гривні на початку року є свідомим рішенням Нацбанку і вже незабаром можна буде побачити зворотний рух до позначки 42 грн за долар.

Такої ж думки дотримується доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман. Він нагадує, що згідно з політикою керованої гнучкості від НБУ, гривня може послаблюватися і посилюватися впродовж року, залежно від ситуації на ринку.

Панікерів заспокоює також інвестиційний банкір Сергій Фурса. У своїй колонці на сайті NV він нагадує, що сезонні коливання були притаманні гривні ще до повномасштабного вторгнення і нинішнє сезонне коливання є ознакою нормальності.

Чому зараз для гривні «не сезон»

«На початку року діє сезонний фактор, коли попит на валюту дещо більший через значні бюджетні видатки наприкінці минулого року, витрати українців на свята на імпортовану побутову техніку, телефони і одночасне зменшення активності експорту в порівнянні з попередніми місяцями. Через більший попит на валюту гривня незначно послабилась», – сказав Василь Фурман в ефірі телеканалу «Рада».

Він навів приклад 2025 року, коли на початку січня долар коштував 42,3 грн, а вже на початку лютого, тобто через місяць, – орієнтовно 41,7 грн.

Сергій Фурса пояснює послаблення гривні до долара і євро значними бюджетними витратами наприкінці грудня.

«Вся справа в бюджеті. А саме – бюджет витрачає гроші, як дурний, в останні кілька тижнів року. Це і закриття всіх державних програм, і різного роду 13-ті зарплати бюджетникам. Все разом, що призводить до потрапляння в систему, в обіг, набагато більшої кількості гривні, ніж зазвичай. Ось і в грудні 2025 року бюджет витратив не 10 млрд доларів (як в середньому минулого року), а десь 20 млрд доларів. Тобто витратила держава на 10 млрд доларів більше. І ці гроші в гривневому еквіваленті на початку року почали тиснути на курс», – пише банкір.

Важливо додати, що ажіотаж з боку людей, коли вони дивляться на зростання курсу і йдуть купити валюту й собі, поки не стало ще дорожче, також дещо підвищує попит і, відповідно, ослаблює гривню.

Коли курс стабілізується

«Найближчим часом ми можемо побачити зворотний рух курсу ближче до 42 грн за долар. Ми очікуємо обмеженої волатильності курсу гривні до долара протягом року, хоча її коридор, імовірно, буде ширшим, ніж минулого року», – вважають аналітики ICU.

За словами Сергія Фурси, сезонний тренд на послаблення гривні вичерпає себе за 1–2 тижні. Василь Фурман також вважає, що до кінця січня попит на долар почне знижуватися, після чого офіційний курс зафіксується на певних показниках.

Що буде з доларом і євро впродовж року

«Ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою, хоча гривня і коливатиметься в обидві сторони. У Нацбанку досить високий рівень золотовалютних резервів, щоб контролювати ситуацію», – говорить Василь Фурман.

Він додає, що зафіксований в Держбюджеті курс 45 грн за долар є суто технічним і потрібен для розрахунків з бюджету, а гривня «не зобов’язана так послаблюватись». В ICU очікують поступового керованого ослаблення курсу гривні до рівня 44,3 грн за долар наприкінці 2026 року.

Експерти також зазначають, що політика керованої гнучкості НБУ направлена на інвестиційну привабливість гривні, тобто щоб дохідність інвестицій в гривневі інструменти, як-от ОВДП, була вищою за інфляцію. І це наразі вдається.