За даними ЗМІ, мова йде про Костянтина Кулика

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру колишньому топпрокурору, який допоміг списати податки на понад 641 млн грн. За даними джерел «Української правди» в правоохоронних органах, мова йде про колишнього заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика.

Як зазначили САП та НАБУ, ексзаступник начальника департаменту Генеральної прокуратури України допоміг одному з керівників Державної фіскальної служби зловжити службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі.

За даними слідства, все почалося зі скарги бізнес-структури на рішення ДФС про донарахування податків. Розгляд таких скарг входив до повноважень першого заступника голови ДФС Сергія Білана, який мав погодити фінальне рішення. Однак за пособництва підозрюваного він не підписав готовий проєкт у встановлений термін.

В останній день строку розгляду скарги прокурор витребував усі матеріали перевірки підприємства. Це дозволило топчиновнику фіскального органу не приймати рішення через відсутність документів. Як наслідок, скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Дії колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури кваліфіковано як пособництво у зловживанні службовим становищем.

Відзначимо, що Білану було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Тоді журналіст Олег Новіков розповідав, що мова йде про скаргу «Ощадбанку» на рішення Офісу великих платників податків ДФС про нарахування фінустанові грошового зобов'язання за платежем з податку на доходи нерезидентів. «Ощадбанк» протягом 2013-2016 років застосував знижену ставку податку з доходів кіпрських офшорів – замість 15% було застосовано ставку від 0 до 2%.

Кулик раніше був військовим прокурором сил АТО, у квітні 2017 року перейшов на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва. У 2016 році Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детективів НАБУ відсторонив Кулика з посади на два місяці. НАБУ повідомило йому про підозру за незаконне збагачення. У жовтні 2019 року стало відомо, що Кулик не пройшов переатестацію в Офіс генпрокурора і його звільнять.

У 2023 році СБУ заявила, що Кулику повідомили про підозру у державній зраді. Він входив до агентурної мережі, яка розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу на міжнародній арені. Під час проведення інформаційних диверсій Кулик публічно займався псевдоправовим обґрунтуванням фейків на користь Кремля.