Прорив стався на вулиці Князя Романа – Шухевича

У центрі Львова стався прорив водопроводу. Через це близько 30 вулиць залишились без води. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Через аварію на водопроводі Князя Романа-Шухевича стався прорив. Прохання до мешканців – зробити запас води. На місці вже працюють аварійні служби “Львівводоканалу”. Про години відновлення повідомимо згодом», – написав Андрій Москаленко у фейсбуці.

«Львівводоканал» не готовий сказати про тривалість робіт. Попередньо – до кінця дня. На час робіт доведеться призупинити водопостачання до будинків прилеглих вулиць.

Без водопостачання тимчасово залишиться усі будинки на таких вулицях:

вул. Академіка Олександра Богомольця;

вул. Олександра Архипенка;

вул. Володимира Винниченка;

вул. Вузька;

вул. Ігоря Білозора;

вул. Михайла Грушевського;

вул. Кирила і Мефодія;

вул. Князя Романа;

вул. Миколи Костомарова;

пл. Митна;

вул. Остапа Нижанківського;

вул. Павла Римлянина;

вул. Шота Руставелі;

вул. Скельна;

вул. Солодова;

вул. Олександра Фредра;

вул. Шухевича;

вул. Волоська.

Частково без води такі вулиці: