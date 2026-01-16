Через прорив водопроводу у центрі Львова близько 30 вулиць без води
У центрі Львова стався прорив водопроводу. Через це близько 30 вулиць залишились без води. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
«Через аварію на водопроводі Князя Романа-Шухевича стався прорив. Прохання до мешканців – зробити запас води. На місці вже працюють аварійні служби “Львівводоканалу”. Про години відновлення повідомимо згодом», – написав Андрій Москаленко у фейсбуці.
«Львівводоканал» не готовий сказати про тривалість робіт. Попередньо – до кінця дня. На час робіт доведеться призупинити водопостачання до будинків прилеглих вулиць.
Без водопостачання тимчасово залишиться усі будинки на таких вулицях:
- вул. Академіка Олександра Богомольця;
- вул. Олександра Архипенка;
- вул. Володимира Винниченка;
- вул. Вузька;
- вул. Ігоря Білозора;
- вул. Михайла Грушевського;
- вул. Кирила і Мефодія;
- вул. Князя Романа;
- вул. Миколи Костомарова;
- пл. Митна;
- вул. Остапа Нижанківського;
- вул. Павла Римлянина;
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Скельна;
- вул. Солодова;
- вул. Олександра Фредра;
- вул. Шухевича;
- вул. Волоська.
Частково без води такі вулиці:
- вул. Генерала Мирона Тарнавського, 38–120;
- вул. Михайла Драгоманова, 4–30;
- вул. Костя Левицького, 1–42;
- вул. Личаківська, 2–36;
- вул. Пекарська, 1–26;
- вул. Панаса Саксаганського буд. 12–22;
- вул. Тершаковців, 2;
- просп. Тараса Шевченка, 34, 36.