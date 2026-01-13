Кілька районів Львова залишились без води через прорив водогону на вул. Княгині Ольги
Аварія сталась на магістральному водогоні діаметром 500 мм
У вівторок, 13 січня, ввечері стався прорив води на магістральному водогоні діаметром 500 мм на вул. Княгині Ольги, 59-61. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ЛКП «Львівводоканал».
На місці прориву працюють ремонтні бригади «Львівводоканалу». Водночас близько 100 будинків в мікрорайоні відключені від водопостачання. Про відновлення водопостачання ЛКП «Львівводоканал» повідомить окремо.
Оновлено. Згодом на Гарячій лінії Львова повідомили, що води не буде орієнтовно до 13:00 14 січня в усіх будинках на вул. Княгині Ольги та Володимира Великого, а також в усіх будинках на вулицях:
- Володимира Антоновича;
- Миколи Аркаса;
- Івана Багряного;
- Балтійська;
- Івана Боберського;
- Бойківська;
- Михайла Бойчука;
- Христо Ботєва;
- Івана-Теодозія Куровця;
- Сергія Васильківського;
- Виноградна;
- вул.Гординських;
- Алли Горської;
- Григорія Грабянки;
- Павла Грабовського;
- Михайла Драй-Хмари;
- Міхая Емінеску;
- Залізнична;
- Зв’язкова;
- Миколи Зерова;
- Зигзаг;
- Капітана Михайла Білинського;
- Київська;
- Кишинівська;
- вул.Лук’яна Кобилиці;
- Степана Ковалева;
- Кондукторська;
- Євгена Коновальця;
- Миколая Коперника;
- Теофіла Копистинського;
- Івана Котляревського;
- Уляни Кравченко;
- Куликівська;
- Кульпарківська;
- Ліська;
- Дмитра Маївського;
- Андрія Мельника;
- Молдавська;
- Ярослава Музики;
- Народна;
- Окружна;
- Юліана Опільського;
- Ярослава Пастернака;
- Леоніда Перфецького;
- Повстанська;
- Валерія Поліщука;
- Порохова;
- Природна;
- Проста;
- Професора Юрія Медведецького;
- Пташина;
- Рівна;
- Лева Ревуцького;
- Шумлянських;
- Садова;
- Скісна;
- Степана Смаль-Стоцького;
- Снопківська;
- Сонячна;
- Івана Сулими;
- Суха;
- Остапа Терлецького;
- Івана Тобілевича;
- Героїв УПА;
- Урожайна;
- Юрія Федьковича;
- Холодноярська;
- Шкрібляків;
- Володимира Янева;
- Богуна;
- Сахарова;
- Городоцька – частково;
- Любінська – частково.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі депутат ЛМР Ігор Зінкевич, прорив стався близько 18:20 перед кільцем з вул. Володимира Великого, вода витікала на проїжджу частину. У соцмережах також оприлюднили відео, де видно як вода тече вулицею Княгині Ольги.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що внаслідок прориву магістрального водопроводу у Львові наприкінці жовтня на кілька діб без води залишились близько 50 тис. містян. Більше про ситуацію з водопостачанням у Львові читайте в інтерв’ю ZAXID.NET з головою наглядової ради ЛКП «Львівводоканал» Святославом Павлюком.