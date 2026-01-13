Прорвало магістральний водогін на вул. Княгині Ольги

У вівторок, 13 січня, ввечері стався прорив води на магістральному водогоні діаметром 500 мм на вул. Княгині Ольги, 59-61. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ЛКП «Львівводоканал».

На місці прориву працюють ремонтні бригади «Львівводоканалу». Водночас близько 100 будинків в мікрорайоні відключені від водопостачання. Про відновлення водопостачання ЛКП «Львівводоканал» повідомить окремо.

Оновлено. Згодом на Гарячій лінії Львова повідомили, що води не буде орієнтовно до 13:00 14 січня в усіх будинках на вул. Княгині Ольги та Володимира Великого, а також в усіх будинках на вулицях:

Володимира Антоновича;

Миколи Аркаса;

Івана Багряного;

Балтійська;

Івана Боберського;

Бойківська;

Михайла Бойчука;

Христо Ботєва;

Івана-Теодозія Куровця;

Сергія Васильківського;

Виноградна;

вул.Гординських;

Алли Горської;

Григорія Грабянки;

Павла Грабовського;

Михайла Драй-Хмари;

Міхая Емінеску;

Залізнична;

Зв’язкова;

Миколи Зерова;

Зигзаг;

Капітана Михайла Білинського;

Київська;

Кишинівська;

вул.Лук’яна Кобилиці;

Степана Ковалева;

Кондукторська;

Євгена Коновальця;

Миколая Коперника;

Теофіла Копистинського;

Івана Котляревського;

Уляни Кравченко;

Куликівська;

Кульпарківська;

Ліська;

Дмитра Маївського;

Андрія Мельника;

Молдавська;

Ярослава Музики;

Народна;

Окружна;

Юліана Опільського;

Ярослава Пастернака;

Леоніда Перфецького;

Повстанська;

Валерія Поліщука;

Порохова;

Природна;

Проста;

Професора Юрія Медведецького;

Пташина;

Рівна;

Лева Ревуцького;

Шумлянських;

Садова;

Скісна;

Степана Смаль-Стоцького;

Снопківська;

Сонячна;

Івана Сулими;

Суха;

Остапа Терлецького;

Івана Тобілевича;

Героїв УПА;

Урожайна;

Юрія Федьковича;

Холодноярська;

Шкрібляків;

Володимира Янева;

Богуна;

Сахарова;

Городоцька – частково;

Любінська – частково.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі депутат ЛМР Ігор Зінкевич, прорив стався близько 18:20 перед кільцем з вул. Володимира Великого, вода витікала на проїжджу частину. У соцмережах також оприлюднили відео, де видно як вода тече вулицею Княгині Ольги.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що внаслідок прориву магістрального водопроводу у Львові наприкінці жовтня на кілька діб без води залишились близько 50 тис. містян. Більше про ситуацію з водопостачанням у Львові читайте в інтерв’ю ZAXID.NET з головою наглядової ради ЛКП «Львівводоканал» Святославом Павлюком.