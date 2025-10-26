Вода повертатиметься протягом 11-12 годин

У неділю, 26 жовтня зранку завершили ремонт на магістральному водогоні. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що аварійну трубу замінили на нову і з 10:30 поступово запускають воду.

За словами Андрія Садового, неможливо запустити всю воду одразу, оскільки система наповнюється поступово. Поступове наповнення не спровокує гідроударів та забруднення води.

Оскільки мережа велика – понад 30 кілометрів, то вода повертатиметься протягом 11-12 годин, за умови, якщо не буде нових проривів. Фахівці «Львівводоканалу» стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода зʼявилася у всіх районах.

Міський голова зазначив, що причиною проривів є труба з 1901 року, у якій є тріщини. Наразі трубу полагодили, проте, за словами Андрія Садового, немає гарантій, що завтра не станеться ще однієї аварії.

Нагадаємо, що вранці четверга, 23 жовтня, майже 160 вулиць Львова та 13 сіл залишились без водопостачання через аварію на водопроводі. У «Львівводоканалі» повідомили, що призупинять водопостачання до частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова, через ліквідацію аварійної ситуації на магістральному водопроводі, діаметром 600 мм, в с. Домажир.

У суботу, 26 жовтня «Львівводоканал» повідомив, що зіткнувся з наймасштабнішим викликом за останні десятиліття.