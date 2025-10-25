Новий прорив стався у Домажирі

У суботу, 25 жовтня, поблизу Львова стався новий прорив на магістральному водогоні біля села Домажир. Надзвичайна ситуація трапилась всього через кілька годин після завершення ремонтних робіт на цьому ж водогоні. Мешканці західних районів міста знову опинились без води, а на вулиці повернулись водовозки.

У суботу вранці, 25 жовтня, ремонтні бригади «Львівводоканалу» завершили ремонтні роботи на водогоні у селі Домажир водогону та почали наповнювати систему. Однак під час запуску тиск на насосних станціях раптово впав через новий прорив у Домажирі. Через це у мешканців Залізничного та Шевченківського районів немає води вже три доби.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що причиною став новий витік на магістральному водогоні в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де напередодні ліквідовували попереднє пошкодження.

Через новий прорив водогону тиск у системі залишається недостатнім для стабільної подачі води до міста. На місце аварії вже виїхали аварійні бригади, керівництво «Львівводоканалу» та департаменту житлового господарства міської ради. Роботи з ліквідації пошкодження тривають.

У «Львівводоканалі» повідомили, що підприємство зіткнулося з наймасштабнішим викликом за останні десятиліття. «Такої ситуації, коли частина міста залишалася без води три доби, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу, не пам’ятають навіть ветерани підприємства», — зазначили у відомстві.

За словами комунальників, сьогодні вранці ремонтні бригади завершили попередні роботи та почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і резервуари були повністю спустошені. Цей процес мав тривати 7-8 годин, щоб уникнути нових пошкоджень. Однак під час запуску тиск на насосних станціях раптово впав – саме через новий прорив у Домажирі.

Працівники «Львівводоканалу» продовжують роботу без перерви, багато з них не спали другу добу. У компанії просять мешканців із розумінням поставитися до ситуації.

«Ми розуміємо обурення львів’ян, які вже третій день без води. Але щиро просимо не спрямовувати злість на працівників – вони роблять усе можливе, щоб відновити водопостачання», – зазначили у повідомленні підприємства.

Нагадаємо, що вранці четверга, 23 жовтня, майже 160 вулиць Львова та 13 сіл залишились без водопостачання через аварію на водопроводі. У «Львівводоканалі» повідомили, що призупинять водопостачання до частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова, через ліквідацію аварійної ситуації на магістральному водопроводі, діаметром 600 мм, в с. Домажир.