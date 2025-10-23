Ремонтна бригада «Львівводоканалу» проводить заміну труб на водогоні

Вранці четверга, 23 жовтня, майже 160 вулиць Львова та 13 сіл залишились без водопостачання через аварію на водопроводі. Львівська міськрада повідомила перелік вулиць, де немає води, а також локації, де мешканці зможуть набрати воду.

У Львові без водопостачання залишились мікрорайони Рясне‑1, Рясне‑2, Левандівка, а також частково Залізничний, Шевченківський та Франківський райони.

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал», 23 жовтня з 05:00 і до кінця доби четверга буде призупинено водопостачання до частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова, через ліквідацію аварійної ситуації на магістральному водопроводі, діаметром 600 мм, в с. Домажир.

23 жовтня із з 9:00 до 20:00 воду можна буде набрати на 10 локаціях.

Водовозки працюватимуть за адресами:

с. Рудно, вул. Грушевського, 56;

с. Рудно, вул. Джерельна, 3;

вул. Б. Міхновських, 33;

вул. Повітряна, 92; с.

Рясне-Руське, вул. Наукова, 2;

вул. Олени Степанівни, 50.

Ємності для розливу води встановлені за адресами:

вул. Шевченка, 388;

вул. Шевченка, 350;

вул. Роксоляни, 57;

вул. Широка, 68а.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. Відновлення стабільного водопостачання очікується з 06:00 п’ятниці, 24 жовтня.

Перелік вулиць у Львові та сіл, де не буде води до 24 жовтня:

вул. Агрусова;

вул. Акацієва;

вул. Алчевської;

вул. Ангарна;

вул. Бажана;

вул. Степана Бандери;

вул. Бандрівського;

вул. Барбарисова;

вул. Білоруська;

вул. Блажкевич;

вул. Ботанічна;

вул. Брюховицька;

вул. Бузинова;

вул. Величковського;

вул. Вересая;

вул. Вернигори;

вул. Вершницька;

вул. Винниця;

вул. Вишнева;

вул. Марка Вовчка;

вул. Ганкевича;

вул. Юнаківа;

вул. Геца;

вул. Гніздовського;

вул. Головацького;

вул. Горбкова;

вул. Горобинна;

вул. Гуні;

вул. Гушалевича;

вул. Декарта;

вул. Дивізійна;

вул. Диктова;

вул. Доробок;

вул. Дорогичинська;

вул. Досвітня;

вул. Дубовицька;

вул. Дучимінської;

вул. Єрошенка;

вул. Заболотівська;

вул. Загородня;

вул. Загула;

вул. Запашна;

вул. Зимова;

вул. Зимова горішня;

вул. Зимова долішня;

вул. Каганця;

вул. Калнишевського;

вул. Кирилівська;

пл. Князя Святослава;

вул. Кооперативна;

вул. Коріятовича;

вул. Коротка;

вул. Кортумівка;

вул. Кочегарська;

вул. Купчинського;

вул. Ливарна;

вул. Ловецька;

вул. Лугова;

вул. Лукасевича;

вул. Лучкая;

вул. Лушпинського;

вул. Любачівська;

вул. Магазинова;

вул. Малковицька;

вул. Маршалківка;

вул. Матейка;

вул. Мацієвича;

вул. Машиністів;

вул. Меретина;

вул. Мирна;

вул. Мови;

вул. Молодіжна;

вул. Морозенка;

вул. Моторна;

вул. Моха;

вул. Мундяк;

вул. Нарбута;

вул. Нарцисова;

вул. Немирівська;

вул. Нестора Літописця;

вул. Одеська;

вул. Озаркевича;

вул. Озерна;

вул. Олесницького;

вул. Осикова;

вул. Павлокомська;

вул. Папоротна;

вул. Параджанова;

вул. Парова;

вул. Підлісна;

вул. Пілотів;

вул. Пикулицька;

вул. Планерна;

вул. Порічкова;

вул. Потебні;

вул. Поштова;

вул. Прилбицька;

вул. Прихильна;

вул. Прокоповича;

вул. Пстрака;

вул. Резедова;

вул. Розлога;

вул. Розсадна;

вул. Роксоляни;

вул. Ряснянська;

вул. Сірка;

вул. Скляна;

вул. Скромна;

вул. Сластіона;

вул. Смолича;

вул. Сосенка;

вул. Сотника Панаса;

вул. Стародубська;

вул. Стельмаха;

вул. Стороженка;

вул. Сушка;

вул. Сяйво;

вул. Олени Степанівни;

вул. Тіниста;

вул. Тісна;

вул. Томашівська;

вул. Тростинна;

вул. Трясила;

вул. Тунельна;

вул. Турянського;

вул. Петра Франка;

вул. Фещенка-Чопівського;

вул. Хасевича;

вул. Холодна;

вул. Хорватська;

вул. Хотинська;

вул. Чесанівська;

вул. Чижевського;

вул. Чикаленка;

вул. Чубинського;

вул. Чугайстра;

вул. Шараневича;

вул. Шептицьких;

вул. Широка;

вул. Щекавицька;

вул. Яблунева;

вул. Яворівська;

вул. Яновського;

вул. Ярославська;

вул. Ясна;

вул. Бічна Сотника Панаса;

вул. Річицька;

вул. Бортнянського, 30, 32, 50⁄3, 50⁄1, 51б;

вул. Братів Міхновських, 1, 14, 23, 35б, 38;

вул. Городоцька, 2, 8, 18, 20, 26, 29, 32, 36, 38, 49, 64, 83, 88⁄90, 112, 126, 128, 129, 132, 139, 155, 157, 160, 168а, 172, 174, 176, 178, 179, 186, 195, 205, 222, 226, 226а, 230, 234б, 238а, 241а, 256, 283, 286, 288, 299, 318, 355, 359, 367, 370;

вул. Залізнична, 7н, 7ж, 7с, 7б, 7м, 9, 9а, 9б, 9н, 11, 13, 14а/​6, 14а, 15а, 20, 23, 30, 31, 47;

вул. Золота, 1, 2, 16, 126, 156;

вул. Квітки-Основ’яненка, 2, 9, 12б;

вул. Братів Дужих, 17;

вул. Левандівська, 18а;

вул. Повітряна, 1;

вул. Ковалика, 1;

вул. Суботівська, 25;

вул. Шевченка Т, 1, 2, 3 , 10, 11а, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31а, 31, 34, 38, 45, 47, 60⁄8, 60⁄16, 60\15, 60⁄9, 60⁄6, 60⁄3, 60⁄12, 60⁄11, 67а, 75а, 80а , 85б, 90, 97а, 105, 111, 117, 120а, 120, 121, 122а, 123, 128, 132а, 134а , 140, 154а, 156, 185, 220, 224, 244а, 257, 267а, 288, 307а, 311, 313г, 313, 315, 317, 317б, 321, 323, 335, 336б, 349, 350 а, 351, 357, 358а, 362б, 365, 371а, 376 а, 378, 390, 397, 442.

Також водопостачання призупинено до с. Рудно, с. Рясне-Руське, с. Підрясне, с. Домажир, с. Воля Добростанська, с. Заверещиця, с .Затока, с. Повітно, с. Велике Поле, с. Вороців, с. Карачинів, с. Солуки, с. Страдч.