У Винниках ЛКП «Львівводоканал» замінює частину 60-річного каналізаційного колектора на нові труби більшого діаметру (400 мм замість 280), адже обсяги стоків зросли в рази, кажуть комунальники, повідомляє пресслужба ЛМР. Загальна протяжність старого колектора від Винник до вул. Гайдучка у Львові – 13 км, його оновлюють поступово ще з 2020 року з перервою у 2022-23 роках через війну. Вже замінено 6,3 км старих мереж на сучасні поліетиленові труби, до кінця року планується замінити ще 2 км.