Йдеться про ресторан «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній, 2 у Львові

ЛМКП «Львівводоканал» вимкнув водопостачання та водовідведення триповерховому ресторану «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній, який незаконно розбудували на місці МАФу. У власників кіоска закінчився договір оренди землі, відповідно, підстав для приєднання до водопостачання немає, вказано в акті водоканалу, який є в розпорядженні ZAXID.NET.

Йдеться про ділянку площею 0,0183 га на вул. Шпитальній, 2, яку у 2005 році Львівська міська рада передала в оренду компанії «БіНП ЛТД» під тимчасовий кіоск. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках «БіНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, що визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Влітку компанія неодноразово зверталася в Львівську міську раду за продовженням терміну дії договору оренди, однак у серпні 2025 року продовження оренди ніхто з депутатів не проголосував. Відповідно, після 30 вересня «БіНП ЛТД» користувалась ділянкою незаконно.

6 жовтня ЛМКП «Львівводоканал» перекрив мережі, які підводили до розбудованого кіоска.

«Строк дії договору оренди земельної ділянки закінчився 30 вересня. На земельній ділянці відсутні обʼєкти нерухомого майна. Тому департамент природніх ресурсів поінформував ТОВ “БіНП” про необхідність звільнення земельної ділянки, а підстави для надання послуг з водопостачання відсутні. Окрім того, що найважливіше, там є чинний заклад харчування, і питання гігієни і безпеки – це питання номер один, тому звертаємо увагу мешканців на ці факти», – розповіла ZAXID.NET директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Крім цього, компанія намагається через суд поновити оренду ділянки. Справа перебуває на розгляді у Господарському суді.

Власниками БіНП ЛТД є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.