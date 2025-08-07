Йдеться про самобуд на вул. Шпитальній, 2

Депутати Львівської міської ради у четвер, 7 серпня, відмовились продовжити оренду землі на вул. Шпитальній. Цю ділянку багато років орендувала компанія БіНП ЛТД, яка незаконно збудувала триповерховий ресторан «Фабрика їжі».

Йдеться про ділянку площею 0,0183 га на вул. Шпитальній, 2. У 2005 році Львівська міська рада передала її в оренду компанії БіНП ЛТД під тимчасовий кіоск. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Однак під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках БіНП ЛТД через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2.

У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, що визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Тепер компанія звернулась в міську раду за поновлнням договору оренди землі. 24 липня депутати провалили голосування за відмову в поновленні договору, а на сесію 7 серпня винесли дві альтернативні ухвали. За продовження договору оренди ніхто з депутатів не проголосував, натомість відмову в продовженні договору оренди підтримали.

Додамо, що міська рада також судиться з БіНП ЛТД через самовільну розбудову ресторану «Язиката теща» на просп. Свободи 16-18. За зверненням ЛМР через захоплення комунальної ділянки та самовільне будівництво поліція відкрила кримінальне провадження.

Власниками БіНП ЛТД є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.