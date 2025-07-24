Депутати Львівської міської ради не підтримали за відмову про продовження оренди землі скандальній компанії, яка звела самобуд у центрі міста. На сесії у четвер, 24 липня, питання про відмову у продовженні оренди фаст-фуду Фабрика їжі на вул. Шпитальній,2 набрало лише 30 голосів.

Йдеться про ділянку площею 0,0183 га на вул. Шпитальній, 2. Ще у 2005 році Львівська міська рада передала цю ділянку в оренду компанії «БіНП ЛТД» під встановлення тимчасового кіоска. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Однак під час будівництва компанія збільшила площу павільйону майже втричі, та через суд зареєструвала на нього право власності. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, шо визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року. Зараз на цій ділянці працює триповерховаий заклад швидкого харчування «Фабрика їжі».

Незаконний фаст-Фуд "Фабрика їжі" на вул. Шпимтальній, 2

Під час обговорення цього питання проти голосування за висловились двоє депутатів – Андрій Дячишин із фракції «Голос» та Юрій Мартинюк із фракції «Варта», відомий як голова Асоціації західноукраїнських забудовників. В обох була схожа аргументація – підготувати для розгляду на сесію альтернативну ухвалу, яка б продовжувала термін оренди ділянки під самобудом.

На думку депутатів, відсутність такої ухвали може стати причиною того, що підприємець звернеться до суду і змусить місто продовжити оренду. На це директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич відповіла, що немає жодних підстав готувати таку ухвалу.

«Цей суб’єкт звертався за продовженням терміну договору оренди. Але в управління земельних ресурсів немає підстав для підготовки ухвали про продовження договору оренди. У першу чергу в зв’язку з тим, що суб’єкт порушив умови договору оренди ділянки. По-друге, містобудівна документація не відповідає намірам, з якими хоче використовувати цю ділянку суб’єкт. Я не вважаю, що управління земельних ресурсів має готувати ухвалу з порушенням законодавства», – наголосила Гелена Пайонкевич.

У підсумку ухвала про відмову у продовженні оренди підтримали лише 30 депутатів: 13 із «Європейської солідарності», 11 із «Самопомочі», 1 від «Голосу», 3 від «Варти», 1 від ВО «Свобода» та 1 позафракційний. Проти голосів не було, але значна частина депутатів не взяли участі у голосуванні. Із поіменним голосуванням можна ознайомитись за посиланням.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.

У 2019 році їжею у фаст-фуді «Фабрика їжі» отруїлись семеро відвідувачів. Причиною отруєння стала сальмонела. Після цього заклад продовжив роботу.

Додамо, що міська рада судиться з «БіНП ЛТД» через самовільну розбудову ресторану «Язиката теща» на просп. Свободи 16-18. Також за зверненням ЛМР через захоплення комунальної ділянки та самовільне будівництво поліція відкрила кримінальне провадження.

30 січня Львівська міська рада відмовилась продовжувати оренду землі під рестораном «Язиката теща» через низку порушень. Однак забудовник оскаржив цю ухвалу через суд, продовживши оренду цієї ділянки ще на 10 років. Мерія оскаржує це рішення в апеляції.