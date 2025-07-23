Йдеться про комунальну ділянку під самобудом на вул. Шпитальній, 2

На розгляд депутатів Львівської міської ради у четвер, 24 липня, винесли проєкт ухвали про відмову у продовженні договору оренди земельної ділянки на вул. Шпитальній. Цю ділянку багато років орендує компанія «БіНП ЛТД», яка незаконно збудувала триповерховий ресторан «Фабрика їжі».

Йдеться про ділянку площею 0,0183 га на вул. Шпитальній, 2. У 2005 році Львівська міська рада передала цю ділянку в оренду компанії «БіНП ЛТД» під встановлення тимчасового кіоска. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Однак під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках компанія «БіНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2.

У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, шо визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Тепер компанія звернулась в міську раду за поновлнням договору оренди землі. Як пояснили ZAXID.NET у ЛМР, компанія порушила умови догвоору оренди та рішення виконкому, тому на пленарне засідання, яке відбудеться 24 липня, підготували ухвалу про відмову в поновленні договору.

Крім цього, міська рада судиться з «БіНП ЛТД» через самовільну розбудову ресторану «Язиката теща» на просп. Свободи 16-18. Також за зверненням ЛМР через захоплення комунальної ділянки та самовільне будівництво поліція відкрила кримінальне провадження.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.