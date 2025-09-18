Йдеться про ресторан «Язиката теща» на просп. Свободи

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Львівської міської ради у справі про продовження договорів оренди земельних ділянок під рестораном «Язиката теща» в центрі Львова. Про це 18 вересня повідомив юридичний департамент ЛМР.

У 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цьому місці облаштували літній майданчик, а згодом приміщення розширили у повноцінний заклад харчування. При цьому, власники ресторану, який тоді називався «Княжий келих», компанія «БіНП ЛТД» не отримувала погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років. Термін дії договорів закінчувався у 2024 році. Компанія звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити. На пленарному засіданні 30 січня депутати відмовились продовжувати договір оренди, однак компанія змогла продовжити оренду через суд.

Крім цього, в серпні 2024 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди. Після цього «БіНП ЛТД» звернулась в Львівський окружний адміністративний суд із вимогою зупинити дію вимоги про демонтаж задля забезпечення позову. У березні суд скасував рішення виконкому про демонтаж, це рішення підтвердив і апеляційний суд.

18 вересня юридичний департамент ЛМР повідомив, що Верховний Суд відправив справу про оренду ділянок під рестораном на новий розгляд, скасувавши рішення та постанову попередніх інстанцій.

«Суди першої та апеляційної інстанцій не врахували правових висновків Верховного Суду щодо застосування ст. 33 ЗУ “Про оренду землі”. Вони не надали належної оцінки рішенню Львівської міської ради про відмову у поновленні договорів оренди та не перевірили, наскільки обґрунтованими були вимоги ТОВ “БІНП ЛТД”, враховуючи позицію орендодавця. Крім того, залишили поза увагою і посилання міської ради на порушення зі сторони орендаря, пов’язані з розміщенням та функціонуванням відкритого літнього майданчика на проспекті Свободи, 16-18», – пояснили в ЛМР.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним, хоча у 2025 році ЛМР оренду не поновила. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.